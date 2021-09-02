Два жителя Братска, которые 22 года назад изнасиловали и убили девушку, отправятся в колонию Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Братске осудили мужчин, которых обвиняли в изнасиловании и убийстве молодой девушки. Преступление товарищи 39 и 40 лет совершили 22 года назад, когда им еще не было 18-ти. Уголовное дело расследовано следственным отделом по Братску СУ СК России по Иркутской области. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Судом установлено, что в ночь с 17 на 18 апреля 1999 года злоумышленники совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью, изнасиловали 22-летнюю девушку, - рассказали в ведомстве.

Чтобы скрыть преступление, они решили убить жертву. Сговорившись мужчины нанесли ей колото-резанные раны, из-за чего девушка погибла.

Суд приговорил жителей Братска к 4 годам и 4 годам 3 месяцам колонии общего режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Один из хозяев иркутских проституток отправился в колонию на 7 лет. Он являлся помощником главного сутенера города. (подробности)

40-летняя сибирячка под видом молодой красавицы выпрашивала у одиноких мужчин деньги на лечение вымышленной дочери. С помощью фейковых страниц жительница Иркутской области за два года «заработала» полтора миллиона рублей. (подробности)