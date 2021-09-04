Отключение горячей воды в Иркутске: адреса, даты, где с 5 по 10 сентября пройдут ремонты. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Только что завершились масштабные ремонтные работы на теплосети, из-за которых без горячей воды больше недели оставались жители части Свердловского и Октябрьского округов Иркутска. Однако ремонты накануне отопительного сезона еще не завершены до конца. Поэтому Иркутскэнергосбыт в официальном аккаунте в соцсетях предупреждает о том, что еще одно крупное отключение горячей воды в Иркутске пройдет с 5 по 10 сентября. А по некоторым адресам уже с четвертого.

- В Свердловском округе проведем ремонт магистрального трубопровода тепловой сети и ремонт тепломеханического оборудования, - уточняют специалисты. - В Правобережном округе подготовим котельную «Баррикад 159» к отопительному сезону. В Октябрьском округе проведем ремонт тепловой сети по улице Фридриха Энгельса и Карала Либкнехта, 180.

Работы запланированы большие, поэтому и отключение горячей воды в Иркутске с 5 по 10 сентября серьезное.

Отключение горячей воды в Иркутске:Свердловский округ.