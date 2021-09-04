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Общество4 сентября 2021 15:19

Названы адреса, где в Иркутске не будет горячей воды с 5 по 10 сентября

В Иркутске приводят в порядок теплосети, где пройдет отключение горячей воды с 5 по 10 сентября
Ольга ЛИПЧИНСКАЯОльга ЛИПЧИНСКАЯ
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Отключение горячей воды в Иркутске: адреса, даты, где с 5 по 10 сентября пройдут ремонты.

Отключение горячей воды в Иркутске: адреса, даты, где с 5 по 10 сентября пройдут ремонты.

Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Только что завершились масштабные ремонтные работы на теплосети, из-за которых без горячей воды больше недели оставались жители части Свердловского и Октябрьского округов Иркутска. Однако ремонты накануне отопительного сезона еще не завершены до конца. Поэтому Иркутскэнергосбыт в официальном аккаунте в соцсетях предупреждает о том, что еще одно крупное отключение горячей воды в Иркутске пройдет с 5 по 10 сентября. А по некоторым адресам уже с четвертого.

- В Свердловском округе проведем ремонт магистрального трубопровода тепловой сети и ремонт тепломеханического оборудования, - уточняют специалисты. - В Правобережном округе подготовим котельную «Баррикад 159» к отопительному сезону. В Октябрьском округе проведем ремонт тепловой сети по улице Фридриха Энгельса и Карала Либкнехта, 180.

Работы запланированы большие, поэтому и отключение горячей воды в Иркутске с 5 по 10 сентября серьезное.

Отключение горячей воды в Иркутске:Свердловский округ.

Отключение горячей воды в Иркутске:Свердловский округ.

Отключение горячей воды в Иркутске: Правобережный и Октябрьский округ.

Отключение горячей воды в Иркутске: Правобережный и Октябрьский округ.