Больше 599 тысяч человек прошли первый этап вакцинации от COVID-19 в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области полностью вакцинированы 516 471 человек. Еще 599 012 жителей привиты первым компонентом. Об этом сообщает Оперативный штаб по коронавирусу Иркутской области.

- Больше всего вакцинированных традиционно в областном центре, - сообщили в ведомстве. - Здесь полностью вакцинировалось 172 946 человек. На втором месте по вакцинации находится Братск. В этом городе вакцинацию прошли 45 104 человека. В Ангарске это число меньше – 42 047.

Напомним, для создания коллективного иммунитета необходимо вакцинироваться 1 078 442 жителям региона.

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