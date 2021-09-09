Житель Усолья подарил своей девушке украденные с чужой карты деньги, а она вернула их владельцу Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

24-летнего усольчанина признали виновным в краже, после того, как он пытался материально помочь своей девушке. Его возлюбленная вернула деньги законному владельцу. Об этом сообщают в пресс-службе Усольского городского суда.

- Как установлено материалами уголовного дела, мужчина возвращался вечером домой и нашел на земле чужой сотовый телефон. Мобильное устройство было повреждено и не пригодно к работе. Он вытащил из него сим-карту, а сам телефонный аппарат выбросил. Из корыстных побуждений подсудимый решил проверить подключена ли СИМ-карта к услуге мобильный банк. Для этого он вставил ее в свой телефон и отправил смс-сообщение на номер 900 с запросом баланса. А после полученного ответа решил похитить с нее денежные средства в сумме 8000 рублей, - рассказали в ведомстве.

С помощью смс усольчанин отправил деньги на карту своей девушки. Позже он признался, что хотел помочь ей, так как она воспитывает их общего ребенка.

Владелец потерянного телефона заметил, что баланс его банковского счета заметно уменьшился, посмотрел историю переводов и вычислил номер получателя средств. Позже он связался с девушкой и та согласилась вернуть ему 8 тысяч рублей, так как не знала, кто и зачем мог отправить ей деньги. Только два месяца спустя парень признался в краже.

Суд признал 24-летнего усольчанина виновным. Ему назначили 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год.

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