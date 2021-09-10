Пьяный иркутянин утопил автомобиль "Тойота Платц" в Ангаре Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Очевидцы сообщили в полицию Иркутска о том, что неизвестный водитель "Тойоты Платц" не справился с управлением и съехал с дороги прямо в реку. Сам мужчина с места ДТП скрылся, оставив свой автомобиль в Ангаре. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Прибывшие на место происшествия дорожные полицейские оперативно установили данные и задержали автолюбителя. В отношении 43-летнего мужчины были составлены административные материалы за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также за оставление места дорожно-транспортного происшествия, - рассказали в ведомстве.

После того, как иномарку удалось вытащить на сушу, ее отогнали на штраф-стоянку.

В Иркутске и Иркутском районе с 11 по 12 сентября пройдут профилактические рейды. Инспекторы ГИБДД особое внимание уделят нетрезвым водителям.

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