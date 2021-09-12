111 иркутян заразились коронавирусом за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутск продолжает лидировать по количеству заражений новой коронавирусной инфекцией в Приангарье. За сутки в региональном центре положительные результаты тестов на COVID-19 получили 111 человек. Всего в городе с начала пандемии было зафиксировано 35 539 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб Иркутской области.

Для сравнения – статистика заболеваемости за сутки в других городах и районах региона: Иркутский район – 35 заболевших, Ангарск – 29, Братск – 28, Шелеховский район – 21, Усолье-Сибирское – 18, Черемхово -14, Осинский район – 13, Тайшетский район – 12. В остальных муниципальных образованиях прирост зараженных COVID-19 не превысил десяти.

Всего за 24 часа в Приангарье диагноз лабораторно подтвердился у 371 нашего земляка. В больницы попали 30 человек, сейчас в ковидных госпиталях получают лечение 1778 пациентов. За сутки выздоровели 409 человек. В общей сложности коронавирус в регионе зарегистрирован 102 714 раз, выздоровели уже 91 158. Увы, медики не смогли помочь 5135 заболевшим, 15 из них скончались накануне.

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