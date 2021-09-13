В поселке Невон Усть-Илимского района запустили новый пищеблок в школе. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Усть-Илимском районе открыт новый пищеблок Невонской школы, реконструкция которого была завершена в августе 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Общая сумма затрат на ремонт составила 9,5 миллиона рублей. На эти средства были отремонтированы обеденный зал, кухня, подсобные помещения, заменены окна, все электрооборудование, сантехника, системы отопления, водоснабжения и канализации, - рассказали в ведомстве.

Задача по обеспечению горячим бесплатным питанием была поставлена Президентом РФ. На данные цели из областного бюджета было выделено 189 миллионов рублей. Средства пошли на установку модульных столовых, капитальный ремонт пищеблоков, оборудование и мебель.

А в школе поселка Бадарма недавно завершился ремонт спортивного зала. На эти цели было выделено 3,6 миллиона рублей. В спортзале отремонтирована кровля, проведена внутренняя и внешняя отделка помещения.