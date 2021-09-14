Депутаты ЗС проверили состояние котельной в Алехино, где «замерзала» школа

Состояние котельной в селе Алехино проверили депутаты.

Котельную в селе Алехино Черемховского района посетил председатель ЗС региона Александр Ведерников. Социально важный объект, который отапливает также местную школу, депутаты держат на контроле.

В январе прошлого года во время рабочей поездки парламентариев на эту территорию выяснилось, что оборудование изношено, из-за чего температура в школе не превышала 16 градусов, в спортзале – 6 градусов. Парламентарии помогли решить проблему.

Сегодня администрация Алехинского муниципального образования подписала проект концессионного соглашения по обслуживанию объектов теплоснабжения с одной из организаций. Документ находится на согласовании в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта области. Компания уже приступила к ремонту. Устанавливаются новые котлы и другое оборудование.

- Снабжение теплом школ, больниц, детских садов постоянно находится на депутатском контроле, - сказал Александр Ведерников. - Основная задача - обеспечить теплоснабжение всех населенных пунктов Приангарья, и в первую очередь - социальных объектов.