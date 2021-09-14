Иркутянина, который нашел чужую банковскую карту и оплатил ей покупки, разыскивает полиция Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Иркутянка сообщила в полицию, что потеряла банковскую карту, но на ее телефон продолжали приходить смс о списании средств. Женщина обнаружила пропажу после похода в торговый центр вблизи улицы Сергеева Свердловского округа. А уже через несколько минут неизвестный начал тратить деньги пострадавшей в ближайших магазинах. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Сотрудники уголовного розыска выяснили, что пропавшей картой мог воспользоваться мужчина. Внешность его, а также его спутницы, зафиксировали камеры видеонаблюдения, - рассказали в ведомстве.

Полицейские просят иркутян помочь разыскать подозреваемого. Мужчину, узнавшего себя на кадрах с камер наблюдения просят самостоятельно явиться в ближайший отдел полиции для дачи разъяснений по поводу случившегося.

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