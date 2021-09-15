Автомобилист, сбивший на «зебре» мать с ребенком, арестован в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники ГИБДД Иркутска выясняют все обстоятельства наезда на женщину с 8-летней дочкой на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Маршала Конева. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Мать с ребенком после дорожного инцидента были госпитализированы, - говорят полицейские.

В региональном МВД выяснили, что мужчина, находящийся за рулем автомобиля «Хонда», ранее уже был лишен водительского удостоверения. За это суд приговорил его к 10 суткам ареста. Также за отсутствие страхового полиса и изменения в конструкции авто сибиряку предстоит выплатить штрафы.

- Правовое решение по данному ДТП будет принято после установления степени тяжести полученных пешеходами травм, - подчеркивают в полиции.

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