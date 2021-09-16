Погода в Иркутске: 16 сентября в городе без осадков Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 16 сентября обещает быть приятной. Сегодня в городе без осадков, а столбики уличных термометров днем покажут +17…+19. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- Скорость движения воздушных потоков в областном центре 3-8 м/с, - отмечают синоптики. – Дует ветер северо-западный, северо-восточный.

По данным Яндекса, в Иркутске атмосферное давление в четверг в норме – составляет 724 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха низкая – 47%. Что касается прогноза по региону, то погода в Иркутской области 16 сентября ожидается с переменной облачностью, кратковременными дождями и порывами ветра до 12 м/с.

Днем в Приангарье +11…+16, если небо затянут облака выше +6 температурные показатели не поднимутся. Теплее всего сегодня в южных районах, там метеорологи обещают до +21. Кстати, синоптики предупреждают о заморозках до -5 в области 16-18 числа.

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