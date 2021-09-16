Капитана затонувшего в Иркутской области буксира приговорили к ограничению свободы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ущерб от происшествия превысил 10 миллионов рублей. Капитана затонувшего вместе с баржей и грузом в Иркутской области буксира приговорили к ограничению свободы. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- В суде установили, что подсудимый будучи капитаном буксира, перевозившего по реке Лене груза на двух баржах, знал о водотечности одной из барж, но все-таки вышел на рейс Усть-Кут – Ленск, - отмечают в прокуратуре. – Судно и неисправная баржа затонули в Киренском районе. В результате происшествия собственникам судна и груза был причинен ущерб, размер которого превысил 10 миллионов рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта….». Подсудимый признан виновным. Его приговорили к ограничению свободы сроком на один год.

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