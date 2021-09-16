Две модельные библиотеки откроются в Иркутской области в 2022 году

Так выглядит модельная библиотека, ранее открытая в Ангарске. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В следующем году в Приангарье появится еще две модельные библиотеки - в Братске и Бирюсинске. На каждую из федерального бюджета выделят по пять миллионов рублей. Открытие таких современных учреждений поддерживает глава региона Игорь Кобзев.

Так, в Братске в библиотеке №5 создадут комфортные зоны для учебы, развития, общения и творчества для детей разных возрастов. Малыши, например, смогут поиграть в сенсорной комнате «Капитошка» - это поможет развить фантазию и воображение. Ребятам постарше понравится чиллаут-зона «СтартТинейджер», где будет играть музыка для расслабления.

А Бирюсинске открыта всего одна библиотека. Планируется, что после обновления она станет для местных жителей третьим по важности местом после дома и работы. Там можно будет пообщаться в библиокафе, поработать в коворкинг-зоне, провести мероприятия в конференц-зале. Также оборудуют многофункциональный зал-трансформер.

Важно, что на полках появятся новые книги. А в самих помещениях – высокоскоростной интернет.

- Мы выходим на новый уровень обслуживания читателей, где библиотека становится интеллектуальным центром, комфортным пространством для реализации идей и творчества, - прокомментировали министр культуры и архивов Приангарья Олеся Полунина.

С 2019 года в нашей области уже открыли девять модельных библиотек. До конца 2021-го появятся еще шесть: в Усолье-Сибирском, Тулуне, Саянске, Усть-Илимске, Железногорске-Илимском и в Баяндаевском районе.