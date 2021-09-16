Фейковый аккаунт "Комсомолки" обнаружен в сети Инстаграм

Фейковый аккаунт "Комсомолки" был обнаружен в сети Инстаграм. Фото: Ольга Крыльцова

Фейковый аккаунт иркутской "Комсомолки" обнаружили в социальной сети Инстаграм сотрудники издания. У якобы нашего канала в этой сети значился 61 подписчик, а сам он создан 6 сентября. Клон активно заполняется постами со ссылками на статьи и новости сайта irk.kp.ru. Всего мы насчитали 38 сообщений – полных копий тех, что публикуются на нашей странице, включая логотипы. Зачем это сделано? Пока у нас нет объяснений.

Редакция уже отправила жалобу в техподдержку сети с просьбой заблокировать этот ресурс, преследующий неизвестные цели.

Читателям «Комсомолки» в Иркутске мы предлагаем просматривать наши новости не только в печатной версии и на сайте газеты, но и в наших соцсетях – Инстаграме ( официальный канал https://www.instagram.com/irkkp/, 18 тысяч подписчиков), Одноклассниках ( официальный канал https://ok.ru/irkkp, 53002 подписчиков), ВКонтакте (официальный канал https://vk.com/irkkp, 14342 подписчиков), Фейсбуке (официальный канал https://www.facebook.com/irkkpru/, 4905 подписчиков), Твиттер ( официальный канал https://twitter.com/irkkpru_online, 4351 подписчиков).

Ваша «Комсомолка».

Тот самый аккаунт. Подписчиков мало и адрес у клона другой. Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

КСТАТИ

Роскомнадзор сформулировал правовую позицию, что «фейковые» аккаунты в социальных сетях являются нарушением закона. Правила пользования большинства популярных социальных сетей предполагают соблюдение политики «реальных имен». Если такое нарушение имело место, следует обратиться к администраторам сайта с требованием удалить аккаунт. Если ответной реакции нет, необходимо обратиться в ведомство.

"КП" воспользуется этими рекомендациями.