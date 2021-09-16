20 млн рублей «подъемных» планируют выплатить молодым педагогам в Иркутске Фото: Евгения ГУСЕВА

Учителя всегда в цене. Начинающих специалистов в Иркутске поддерживают. Как? На встрече с учениками педагогических классов в школе № 69 об этом рассказал мэр города Руслан Болотов.

- Планируем в ближайшее время приступить к возведению социального жилья, - сказал Руслан Болотов. - Уже определили участок на улице Верхняя Набережная, сейчас идет подготовка документации. Еще одну территорию, на улице Ярославского, рассматриваем под строительство дома по льготной аренде. Уже получена поддержка губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Так что, работая в областном центре, в будущем учителя смогут не беспокоиться о жилье - квартиры на это время им предоставят.

Кроме того, молодым специалистам выплачиваются «подъемные». В прошлом году по 100 тысяч выделили 190 педагогам, в этом году на это направят 20 миллионов рублей. И это еще не все. В первые три года работы им каждый месяц платят надбавку к зарплате.

Напомним, что нынче в Иркутске открыли педагогические классы в школах № 15, № 23, № 40 и в гимназии № 2. В них учатся ребята, которые затем сами мечтают преподавать.

- Вы сделали первый шаг на своем профессиональном пути, выбрали благородный и ответственный труд, - обратился к ученикам профильных классов начальник департамента образования администрации Иркутска Олег Ивкин.

А студентам, которые учатся в университетах на педагогов по целевому набору, намерены платить дополнительную стипендию.