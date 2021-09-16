Суд обязал предпринимателя высадить 332 гектара леса в Качугском районе. Фото: Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура

В Качугском районе суд обязал предпринимателя высадить деревья на площади 332 гектара. Арендатор участка не восстановил лес после вырубки и заготовки древесины в 2020 году. Об этом сообщают в официальном аккаунте Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

- Вместе с тем, пользование лесами должно быть рациональным и бережным. Любая вырубка должна компенсироваться. Исполнение обязательств по лесовосстановлению освоенных участков препятствуют истощению лесов, нацелено на сохранность их биологического разнообразия и полезных функций – игнорировать эти мероприятия недопустимо, - рассказали в ведомстве.

Прокурор подал на предпринимателя в суд. Его требования были удовлетворены. Арендатора обязали провести минерализацию почвы, посев и высадку деревьев.

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