Эскиз для росписи въездной стелы выбрали в Иркутске. Фото: правительство Иркутской области

Лучший эскиз для росписи въездной стелы выбрали в Иркутске. Его автором стал дизайнер-иллюстратор Владислав Чикотеев. Заявки для участия в конкурсе принимались с 25 по 31 августа. Всего было представлено 22 творческие работы. Об этом сообщают в пресс-службе правительства в Иркутской области.

- Главной целью конкурса стал поиск принципиально новых решений для графического обновления въездной стелы в город, а также развитие современных видов молодежного творчества и популяризация внутреннего туризма,- рассказали в пресс-службе областного правительства.

Победитель будет лично следить за выполнением работ. К слову, проект обещают реализовать до 29 октября. Сегодня специалисты уточняют эскиз и рассчитывают смету.

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