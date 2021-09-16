Еще 378 подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявили в Иркутской области за сутки Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Общее число зараженных коронавирусом в Иркутской области с начала пандемии перевалило за 104,2 тысячи человек. Об этом 16 сентября сообщает оперативный штаб региона.

- Подтвержденных случаев инфицирования 104 206 (+378), в том числе госпитализировано 1697 (-61), выздоровело 93 172 (+570), умерло 4763 (+15), умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 428 (+0), - приводит данные оперштаб.

Тем временем, в регионе продолжается вакцинация от инфекции. Первым компонентном привито 618 746 жителей Приангарья, двумя - 538 308 человек. При этом для создания коллективного иммунитета необходимо, чтобы иммунизацию прошли больше миллиона местных жителей, поясняют специалисты.

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