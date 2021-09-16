Первый памятник врачам в Иркутской области появится в Ангарске Фото: Олег ЗОЛОТО

Первый памятный знак, посвященный врачам, появится в Ангарске в октябре. Он будет расположен в сквере медицинских работников, который станет местом отдыха для ангарчан. Сделать его планируют в следующем году. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области

- Основой композиции станет чаша из цельного гранита с бронзовой змеей. Сейчас их изготавливают. Автором проекта является скульптор Александр Абрамов. Знак согласован с медицинским сообществом города. Работы идут за счёт внебюджетных источников финансирования, - рассказали в правительстве региона.

После установки памятного знака начнется работа над созданием сквера медицинских работников. Открыть общественное пространство планируют в следующем году. К слову, сквер памяти врачей также появится в Иркутске.

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