Cмотровую площадку «Глазково» открыли в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

В Иркутске обустроили смотровую площадку «Глазково». Она располагается на пересечении улиц Звездинской и Челнокова за территорией рощи «Звездочка». Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска

– В рамках благоустройства смотровой площадки в части рощи «Звездочка» обустроена видовая терраса с лавочками и скамейками, установлены ограждения, пешеходные маршруты связаны с существующей тропиночной сетью рощи, проведено уличное освещение.

За видом, который открывается с площадки, можно наблюдать в режиме онлайн с помощью установленных камер видеонаблюдения.

Раньше на месте смотровой площадки на территории был пустырь.

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