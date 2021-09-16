МЧС: в выходные в Иркутской области ожидаются заморозки Фото: Михаил ФРОЛОВ

По прогнозу Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17-19 сентября по области ожидаются заморозки от 0 до -5 градусов. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС России по Иркутской области.

- При планировании поездок на дальние расстояния и выходов на туристские маршруты необходимо учитывать погодные условия, - рассказали в ведомстве. - При получении неблагоприятного прогноза желательно отказаться от них для минимизации возможных рисков.

В области возможны небольшие осадки, по утрам – туман, ветер 5-10 м/с. Температура ночью может опуститься до +2 градусов, при прояснении заморозки от 0-5 градусов. На Байкале будет переменная облачность, небольшие осадки и туман. В северных частях ветер - 8-13 м/с, в южной и средней части порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

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