23-летняя жительница Усолья за рулем "Хонды Фит"сбила пятиклассника на пешеходном переходе

В Усолье-Сибирском сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадал пятиклассник. Мальчик попал под колеса иномарки, за рулем которой была 23-летняя девушка. В момент аварии школьник ехал по пешеходному переходу на самокате. Об этом сообщают в официальном аккаунте ГИБДД ГУ МВД России по Иркутскои области.

- В момент аварии 10-летний мальчик был без присмотра родителей на улице, - рассказали в соцсетях ведомства.

Школьник получил различные травмы. Его госпитализировали в ближайшую больницу.

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