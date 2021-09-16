71-летняя иркутянка пострадала от лже-сотрудников банка. Фото: Евгения БУБЛИК

Недавно в дежурную часть обратилась 71-летняя иркутянка, с заявлением о похищении крупной суммы денег. По словам пенсионерки, ей позвонили лже-сотрудники банка и поинтересовались её сбережениями на счетах банков. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Узнав о крупной сумме накоплений, под предлогом проверки информации, мошенники попросили назвать номер банковской карты. В дальнейшей беседе выяснилось, что финансы женщины хотят похитить, поэтому в разговор включился сотрудник службы безопасности банка, - рассказали в ведомстве.

После того как доверчивая пенсионерка выполнила все указания аферистов, ей позвонили снова. На этот раз её убедили взять кредит, а деньги перечислить на указанные счета. В общей сумме женщину обокрали почти на 3 миллиона рублей.

Мошенники разыскиваются сотрудниками полиции. Следователи возбудили уголовное дело.