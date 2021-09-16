Движение по улицам Волгоградская и Сибирских Партизан в Иркутске временно перекроют Фото: Алексей БУЛАТОВ

Внимание, автомобилисты Иркутска! Движение по улицам Волгоградская и Сибирских Партизан временно перекроют. По Волгоградской проезд будет запрещен две недели. Там пройдет ремонт на теплосетях. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- с 27 сентября до 11 октября будет запрещено движение по улице Волгоградской на отрезке от улицы Таманской до улицы Шпачека, - предупреждают в ведомстве.

Также временно перекроют участок по улице Сибирских партизан - в районе дома №11а. С 20 по 24 сентября проезжая часть будет сужена. Это связано с проведением аварийных работ на водопроводной сети.

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