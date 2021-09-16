Отключения отопления пройдут в двух районах Иркутска 17 сентября Фото: "КП" Архив

Отключение отопления в Иркутске 17 сентября 2021 запланировано в Октябрьском и Правобережном округах. В части зданий в этих районах подача тепла прекратится на срок от семи до девяти часов. Отключат его в девять утра. Об этом сообщает Оператор Теплосети Иркутска.

- Отключение отопления в Иркутске 17 сентября 2021 необходимо для ремонтных работ на тепловой сети, чтобы избежать аварийной ситуации, - говорят специалисты. - В Октябрьском округе проведем ремонт тепловой сети по улице Красноказачья, 111, Ширямова, 34а/1 и бульвар Постышева, 10. В Правобережном округе проведем ремонт оборудования в индивидуальном тепловом пункте.

Отключение отопления в Иркутске 17 сентября 2021 пройдет в зданиях на улицах Ширямова, 1-ая Красноказачья, бульваре Постышева и в переулке Черемховский (см. таблицу).

Отключение отопления в Иркутске 17 сентября 2021: адреса, время подключения теплоснабжения

Отключение отопления в Иркутске 17 сентября 2021: адреса. Фото: Оператор Теплосети Иркутска

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