Всех пострадавших при падении самолета L-410 будут лечить в Иркутске. Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Все 12 пострадавших при крушении самолета L-410 в Казачинско-Ленском районе будут получать лечение в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Сегодня в столицу Приангарья были доставлены еще пять человек. Состояние четверых из них стабильно.

- Одна пациентка, которой была проведена операция в первые сутки после крушения самолета, по-прежнему в тяжелом состоянии, - рассказали в минздраве региона. - Она нуждается в реанимации, но перелет перенесла без ухудшений.

Напомним, авиаинцидент произошел в 23.15 по иркутскому времени 12 сентября. Пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в 4 километрах от поселка Казачинское. На борту в тот момент находилось 14 пассажиров и 2 члена экипажа. К несчастью, четверо из них, в том числе один пилот, погибли. Спасение остальных длилось несколько часов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08