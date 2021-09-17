Погода в Иркутске: 17 сентября в городе переменная облачность Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 17 сентября. В областном центре самое настоящее бабье лето. Вот уже несколько дней сибиряки радуются солнечному теплу. Сегодняшний день не будет исключением. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- Какой будет погода в Иркутске 17 сентября? В пятницу в городе без осадков, переменная облачность, ветер дует со скоростью 3-8 м/с с юго-востока, - говорят синоптики. – Днем воздух прогреется до +19…+21.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса в норме – 723 миллиметра ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 17 сентября обещает быть местами дождливой. В Приангарье днем столбики уличных термометров покажут +16…+21, но это если небо не затянут облака, иначе будет +9…+14. Скорость воздушных потоков с юго-востока 5-10 м/с.

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