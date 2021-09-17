Руководителя и учредителей иркутской фирмы осудили за уклонение от уплаты 17 миллионов рублей налогов Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Иркутске осудили руководителя и учредителей одной из фирм региона, которая занимается промышленным строительством. Четверо сибиряков признаны виновными в уклонении от уплаты налогов по предварительному сговору. Сумма неоплаченного налога превысила 17 миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Судом установлено что 4 граждан, в числе которых руководитель и учредители фирмы, создав фиктивную видимость финансово-хозяйственной деятельности с одной из коммерческих организаций, занизили налог на добавленную стоимость и на прибыль за 2014-2015 гг. внеся в бухгалтерские документы ложные сведения, тем самым уклонившись от уплаты. В последующем денежные средства обналичивали и распоряжались ими по своему усмотрению, - рассказали в ведомстве.

Таким образом, мужчины нанесли ущерб федеральному бюджету на сумму больше 17 миллионов.

Всех участников сговора суд признал виновными. Каждому сибиряку назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Осужденные возместили ущерб в полном объеме.

Уголовное дело расследовано следователями СУ СК России по Иркутской области при оперативной поддержке сотрудников ГУ МВД России по Иркутской области.

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