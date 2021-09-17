Жители Братска жалуются на соседство с майнинговой фермой Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители домов на улице Томской в Братске жалуются на постоянный гул и жужжание. Дело в том, что рядом с ними расположилась майнинговая ферма. Специалисты пообещали измерить уровень шума, исходящий от оборудования, если будут замечены нарушения - владельца оштрафуют. Однако сегодня дата-центр продолжает работу. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

- После направления запросов в Росреестр и мэрию Братска, выяснилась любопытная деталь. Оказывается, разрешения на строительство и работу майнинговой фермы на земельных участках, расположенных на улице Томской, не выдавались, - сообщают в информационном агентстве.

С 25 октября 2019 года участок, где установлено оборудование, принадлежит муниципальному предприятию. Земля должна использоваться для парковки транспорта и объектов дорожного хозяйства.

Обращение от одного из соседей майнинговой фермы находится на рассмотрении Роспотребнадзора.

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