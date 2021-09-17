Форум «Байкальское гостеприимство» стартовал в Иркутске. Фото: Администрация Иркутска

В Иркутске открылся форум по вопросам развития гостиничного и ресторанного сервиса "Байкальское гостеприимство". Мероприятие проходит шестой год подряд. В этом году он продлится два дня. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– Иркутск – это не город у Байкала, это город на Байкале. Он не может быть просто пересадочным узлом, через который туристы едут дальше. У нас есть, что показать и что посмотреть. Наш город – это уникальный сплав самобытного «деревянного кружева» старинных усадеб, особенной сибирской кухни, наследия декабристов и многого другого. При этом мы понимаем, что многое еще предстоит сделать с точки зрения транспортной и логистической инфраструктуры, – подчеркнул глава города.

Также в администрации отметили, что повышение привлекательности для туристов столицы Восточной Сибири – одно из приоритетных направлений работы.

В форуме примут участие эксперты в области туризма из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Бурятия, Краснодара, Новосибирска и других городов России.

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