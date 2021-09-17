Жители нескольких населенных пунктов Иркутского района остались без света из-за аварии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Иркутского района остались без света. 17 сентября в 10:57 произошло аварийное отключение в нескольких населенных пунктах. Об этом сообщают в официальном аккаунте Иркутской электросетевой компании.

- Под отключение попали некоторые дома по следующим адресам: поселок Березовый, улицы Весенняя, Лесная, Овражная, Подгорная, Пригородная, Раздольная, Свободный, Тихая, Центральная, Южная, Юности; ДНТ «Воин»; Южный парк; Николов Посад, улица Центральная, - уточнили в соцсетях компании.

Бригада "Южных электрических сетей" направлена для определения и устранения причины отключения. Ориентировочное время восстановления электроснабжения - 15:00.

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