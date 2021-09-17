Снятый в Иркутске клип Сергея Трофимова выйдет 23 сентября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На YouTube-канале кинокомпании Юрия Яшникова появился тизер клипа на песню Сергея Трофимова "Народ". Съемки проходили в Иркутске, на заводе тяжёлого машиностроения, Нижняя набережной, на перроне вокзала "Иркутск-Пассажирский" и на центральных улицах города.

- Премьера 23 сентября, - сообщают зрителям режиссеры в конце тизера.

Напомним, в начале августа режиссера клипы объявили о начале народного кастинга, в котором мог принять участие любой желающий. Так в съемках приняли участие несколько иркутских актеров. Главную роль исполнил сам Сергей Трофимов

СПРАВКА КП

Сергей Трофимов - советский и российский автор-исполнитель песен, музыкант, певец, заслуженный артист России. Выступает в стилях «русский шансон», «рок», «авторская песня». Также известен под сценическим псевдонимом Трофим. Известен своими песнями «Ветерок», «Голуби», «Город в пробках», «Московская песня», «Снегири», «Город Сочи», «Ветер в голове» и другими.

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