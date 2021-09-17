Турнир по плаванию «Кубок Александра Попова» стартовал в Иркутске. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Долгожданное событие для пловцов - 17 и 18 сентября в Иркутске в комплексе «Солнечный» проходит турнир «Кубок Александра Попова». Для тех, кто посвящает жизнь плаванию, этот человек - четырехкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, Европы, рекордсмен, заслуженный мастер спорта, - пример для подражания. Состязания проводят при поддержке правительства Приангарья и главы региона Игоря Кобзева.

- Благодарен Александру Владимировичу за турнир. Мы еще весной договорились, что проведем такие соревнования, - сказал Игорь Кобзев. - В нашем регионе это один из популярнейших видов спорта. Работает 22 отделения, в которых занимаются более пяти тысяч пловцов. Они успешно выступают на межрегиональных и всероссийских соревнованиях. В следующем году предлагаю расширить географию участников.

Кубок уже проходил в Приангарье с 2012 по 2016 годы, сейчас его возобновили. Чтобы встретиться с юными пловцами, в Иркутск приехал сам Александр Попов.

- Он проведет мастер-класс для спортсменов, причем не один, - отметил Игорь Кобзев. - Ему помогут трехкратный серебряный призер Олимпийских игр Владимир Сельков и дважды серебряный и бронзовый призер Олимпиады Владислав Куликов.

За кубок поборются пловцы из Сибири и Дальнего Востока - это Приангарье, Бурятия и Забайкалье, Хабаровский и Красноярский края, Новосибирская и Кемеровская области и другие регионы. Возраст участников - от 11 до 18 лет, учитываются спортивные разряды. Проявить себя можно на дистанциях 50 и 100 метров и в разных стилях - вольном, на спине, баттерфляе, брассе. А еще будут эстафеты.