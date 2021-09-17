Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 сентября 2021 12:41

Миллиард рублей выделят городам и районам региона Иркутской области

Деньги пойдут на решение первоочередных задач территорий и населенных пунктов
Виктория КОЛЧИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Миллиард рублей выделит правительство Иркутской области городам и районам Фото: правительство Иркутской области

Миллиард рублей выделит правительство Иркутской области городам и районам Фото: правительство Иркутской области

В октябре текущего года муниципальные образования первого и второго уровней получат финансовую поддержку в размере 1 миллиарда рублей. Такое решение принял глава Приангарья. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области предоставило уточненный прогноз о поступлении дополнительных доходов в областной бюджет, - рассказали в ведомстве. - Часть средств по инициативе будет направлена на сбалансированность местных бюджетов.

Муниципалитеты, которым будет оказана дополнительная финансовая поддержка, смогут направить деньги на решение первостепенных задач своих территорий и населенных пунктов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Иркутской области проголосовал на выборах в Госдуму. Глава региона обратился к жителям с просьбой прийти на избирательные участки. (подробности)

Александр Ведерников проголосовал на выборах в Госдуму. Спикер ЗС призвал жителей последовать его примеру. (подробности)