Миллиард рублей выделят городам и районам региона Иркутской области

Миллиард рублей выделит правительство Иркутской области городам и районам Фото: правительство Иркутской области

В октябре текущего года муниципальные образования первого и второго уровней получат финансовую поддержку в размере 1 миллиарда рублей. Такое решение принял глава Приангарья. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области предоставило уточненный прогноз о поступлении дополнительных доходов в областной бюджет, - рассказали в ведомстве. - Часть средств по инициативе будет направлена на сбалансированность местных бюджетов.

Муниципалитеты, которым будет оказана дополнительная финансовая поддержка, смогут направить деньги на решение первостепенных задач своих территорий и населенных пунктов.

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