Явка избирателей на выборах в Госдуму в Иркутской области на 15 часов составила 6,98% Фото: Дарья ЮДИНА

Явка на выборах депутатов в Госдуму в Иркутской области 17 сентября на 15 часов составила 6,98%, а это 128 608 проголосовавших. Об этом сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Иркутской области.

- По округу №93 пришли на участки 8,18% (39 188 избирателей), по округу №94 – 6,75% (31 503 избирателя), по округу №95 – 6,82% (32 532), по округу №96 – 6,05% (25 385), - рассказали в ведомстве.

Самые активные избиратели в Катангском районе. Там свой голос отдали 25,23%. Также высокую явку демонстрируют избиратели в Балаганском - 17,48%, в Аларском и Усть-Удинском районе – по 16,88%, и 14,47%.

На данный момент работает 1861 участковая комиссия, избирателей ждут до 8 вечера. Не забудьте паспорт! Он вам понадобится для получения бюллетеней.

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