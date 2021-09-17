Зону отдыха обустроят вокруг катка в пади Долгой в Иркутске. Фото: Дума Иркутска

В Иркутске вокруг крытого катка в пади Долгой обустроят зону отдыха. Летом этого года подрядчик отставал от графика, но с помощью «догоночного» графика организация успевает закончить работы в срок. Об этом сообщают в пресс-службе Думы Иркутска.

- Рядом с катком будет обустроена зона отдыха. К работе приступят в 2022 году, - рассказали в пресс-службе городской. Думы. - Кроме того, по завершении строительства каток будет огорожен по периметру согласно требованиям антитеррористической безопасности. Тротуар предлагается обустроить вдоль ограждения.

Будет обеспечена пешеходная доступность участка, в том числе со стороны Университетского. Такое решение принято из-за перепада высоты рельефа. Чтобы обеспечить безопасность посетителей катка, уделяется внимание пешеходной инфраструктуре.

Напомним, по проекту площадь катка - около 2 тысяч кв. метров. Предусмотрены трибуны, раздевалки, душевые, административный блок, небольшой тренажерный зал. Общая стоимость – более 400 миллионов рублей.

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