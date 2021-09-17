Владелец собак, которые заживо загрызли пенсионерку, пойдет под суд в Бурятии

Владелец собак, которые заживо загрызли 80-летнюю женщину, пойдет под суд в Бурятии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Бурятии под суд пойдет 46-летний житель поселка Челутай, чьи собаки в апреле этого года заживо разорвали 79-летнюю женщину. Тело пенсионерки с многочисленными укусами ранним утром, 4 апреля нашел ее сын. То, что это были разъяренные собаки, стало понятно, после того, как на место приехали полицейские. Когда они обследовали дворы, на одного из сотрудников из подворотни бросились четыре крупных пса без ошейников и чипов. Полицейский ранил одну из них, остальная свора убежала в лес.

Следователи выяснили, что в 2019 годах - начале 2021 годах эти собаки принадлежали мужчине. Во дворе своего дома он содержал 11 различных породных и беспородных собак. При этом, он отпускал их гулять на улице за оградой без поводков и намордников. Псы не раз нападали на местных жителей, в том числе на детей, однако мужчина на замечания односельчан, не реагировал.

- В ночь на 4 апреля 2021 года четыре агрессивные собаки, вновь выбежали с его участка и в соседнем улусе Шэнэ-Буса возле дома напали на пожилую местную жительницу, и покусали ее, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Женщина умерла от многочисленных ран. На допросах мужчина признал вину и раскаялся. Против него было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Расследование уже завершено. Дело направлено в суд.

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