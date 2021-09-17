Сотрудников авиалесоохраны наградили за тушение пожара на севере Приангарья

Депутаты ЗС наградили сотрудников авиалесоохраны за тушение пожара в Катангском районе.

Депутаты Заксобрания региона вручили награды 14 сотрудникам Иркутской базы авиационной охраны лесов. Торжество происходило в пятницу, 17 сентября, накануне профессионального праздника. Работников поощрили за тушение крупного лесного пожара в Катангском районе этим летом.

Тогда стихия бушевала в труднодоступной местности. Почти месяц с ним боролись, был введен режим ЧС. 500 человек тушили огонь и с земли, и с воздуха. Привлекались самолет Ил-76 и вертолеты МЧС.

Спикер Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников отметил, что работа у сотрудников авиалесоохраны связана с риском.

- Горели леса на севере региона, в Якутии. Благодаря вашему героическому, с риском для жизни труду, ситуацию удалось стабилизировать. Спасибо вам за службу, - сказал Александр Ведерников.

День работников леса будет отмечаться 19 сентября.