Медицинский поезд начнет рабочую поездку по Иркутской области 19 сентября. Фото: КП-Рязань

Передвижной консультативно-диагностический центр (ПКДЦ) «Академик Федор Углов» с 19 сентября по 1 октября 2021 года совершит рабочую поездку по Иркутской области.Об этом сообщают в пресс-службе ВСЖД.

- Оказание медицинской помощи специалистами ПКДЦ на станциях будет осуществляться с 09:00 до 18:00 часов местного времени, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В составе оборудован вагон с прививочными кабинетами, где будет проводиться вакцинация от COVID-19 – как первым, так и вторым компонентом.

Как полагается, пациентов перед прививкой осмотрит врач-терапевт, а после укола в течение получаса человек будет находиться под наблюдением.

«Академик Федор Углов» начнет путь со станции Лена, а последним пунктом 1 октября станет станция Залари.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зону отдыха обустроят вокруг катка в пади Долгой в Иркутске. Будет обеспечена пешеходная доступность. (подробности)

Миллиард рублей выделят городам и районам Иркутской области. Деньги пойдут на решение первоочередных задач территорий и населенных пунктов. (подробности)

Снятый в Иркутске клип Сергея Трофимова выйдет 23 сентября. Режиссеры показали в тизере Нижнюю набережную и центральные улицы города. (подробности)