Отключение света 20 сентября в Иркутске затронет Правобережный округ. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Отключение света 20 сентября в Иркутске затронет достаточно много адресов в Правобережном округе Иркутска. Время, когда придется обходиться без электричества, а, значит, без компьютеров и интернета, приходится на первую половину рабочего дня - с 10 до 12 утра.

- Компания просит жителей с пониманием отнестись к необходимости временных ограничений электроснабжения, связанных с проведением плановых работ на электросетях, - отмечают в пресс-службе Иркутскэнергосбыта. - Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу.

К сожалению, не факт, что при отключении света 20 сентября в Иркутске энергетикам удастся уложиться в строго отведенный срок. Если в оборудовании обнаружатся серьезные неполадки, то работы придется продолжить до их устранения.

Также, кроме Правобережного округа, будут 20 сентября в Иркутске отключены от электроснабжения несколько домов в Ново-Ленино. Еще больше адресов в Ленинском районе города останется без света 18 сентября.

Отключение света в Иркутске 20 сентября: Правобережный округ.

Отключение света в Иркутске: Ленинский район, 18 сентября.