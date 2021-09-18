Более 200 тысяч жителей Иркутской области проголосовали 17 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выборы в Госдуму в этот раз проходят три дня, и это очень удобно. Многие жители Иркутской области пришли на избирательные участки еще в пятницу, 17 сентября.Явка избирателей на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва в Иркутской области на 20:00 этого дня составила 10,86% (200 104 человека). Об этом сообщают в Избиркоме региона.

Особое внимание - к тем округам, где выбирают кандидатов - одномандатников.

- По округу №93 пришли на участки 11,99% (57 420 избирателей), по округу №94 – 10,81% (50 430 избирателей), по округу №95 – 10,87% (51 867), по округу №96 – 9,62% (40 387), - уточняют в Избирательной комиссии Иркутской области.

Очень дружно отправились к участкам в Катангском районе, здесь проголосовали уже более трети избирателей - 30,94%. Около четверти - в Балаганском ( 24,6%) и Аларском (22,18%) районах.

Явно отложили голосование на выходные в Бодайбо и Бодайбинском районе, в пятницу, 17 сентября здесь отдали свой голос 7,04%.Напомним, сегодня, 18 сентября, избирателей на участках ждут до 20.00.