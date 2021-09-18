Самый теплый день осени в Иркутске пришелся на 22 сентября. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Иркутске великолепный, очень теплый день. Самый теплый день этой осени. "Незначительная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 3-8 м/с, температура +20...+22 градуса. По Иркутской области переменная облачность, без существенных осадков, утром в отдельных районах туман, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура +19..+24, при облачной погоде +10..+15", - уточняет данные гидрометцентр Иркутска.

К сожалению, сами синоптики говорят и о том, что бабье лето, наступившее в городе, долго не продлится.

- Бабье лето, а это, конечно, именно оно, простоит в Иркутске до вторника, 21 сентября, - рассказывает и.о. начальника отдела метеопрогнозов Иркутского гидрометцентра Галина Куницына. – Все эти дни будет стоять теплая погодка, днем +15…+20, ясно, солнечно. Ночами, конечно, уже прохладно, где-то +2…+7, но уже к 11-12 утра воздух прогреется. А самый теплый день, с температурой до +22, приходится на субботу, 18 сентября. Уже в воскресенье, 19 сентября, снова +19 днем.

А уже 21 сентября ожидается +10 и дождь. Но пока радуемся!

КСТАТИ

По данным Яндекс Погоды, на 18 сентября в Иркутске приходится еще один рекорд.

- Сегодня рекорд для 18 сентября: самое низкое давление за 10 лет. Ожидается, что барометр покажет 719 мм рт.ст, - отмечают в Яндексе. - Это на 3 мм ниже, чем было вчера.