Еще 370 человек заболели коронавирусом в Иркутской области 18 сентября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Общее число жителей Иркутской области, у которых с начала пандемии был зарегистрирован коронавирус, уже около 105 тысяч человек. За минувшие сутки на 18 сентября число подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 выросло еще на 370. Таковы данные оперштаба по борьбе с распространением инфекции в Приангарье.

- Госпитализировано 1727 пациентов, - отмечают в оперативном штабе региона. - На лечении в больницах находятся на 31 человека меньше, чем днем ранее, 17 сентября. Выздоровели 496 жителей Иркутской области.

Всего за полтора года, прошедших с начала пандемии, в регионе справились с этим заболеванием 94 196 человек.

К сожалению, спасти удается далеко не каждого. Умерло за сутки на 18 сентября 12 жителей региона, а общее число жертв инфекции достигло 4788.