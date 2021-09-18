Микроавтобус и легковушка столкнулись на трассе Иркутск-Листвянка. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

ДТП произошло на Байкальском тракте, на 36 км. трассы Иркутск-Листвянка. Около 16 часов местного времени столкнулись на автодороге микроавтобус "Пежо", которым управлял 53-летний водитель, и легковой автомобиль "Ниссан". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

- Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором получили травмы пять человек, - уточняют в полиции. - В результате происшествия медицинская помощь понадобилась 28-летнему водителю и двум пассажирам "Ниссана", а также двум пассажирам микроавтобуса "Пежо".

На месте аварии сейчас работают специалисты, задача которых восстановить, что именно произошло на трассе, из-за чего случилось ДТП. Для того, чтобы водители другого транспорта могли ехать в Иркутск или Листвянку, организовано ручное регулирование дорожного движения.