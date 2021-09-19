Землетрясение произошло в Иркутской области 19 сентября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Землетрясение произошло в Иркутской области утром 19 сентября 2021 в 8:30 по местному времени. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Эпицентр находился в Нижнеудинском районе Иркутской области. Интенсивность в эпицентре составила 5 баллов, - уточняют информацию на официальном сайте службы, - рассказали в официальном аккаунте ведомства.

Вместе с этим, жители населенных пунктов Приангарья силы подземных толчков не почувствовали.

Напомним, 7 сентября в 2:13 по местному времени в Иркутской области произошло землетрясение с силой толчков до 3 баллов. Эпицентр находился на границе Нижнеудинского района Иркутской области и Окинского района с Бурятии.

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