Три человека пострадали в ДТП в центре Иркутска Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В ночь на 19 сентября около 1:40 в центре Иркутска столкнулись две иномарки. Три человека пострадали. Инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства аварии. Об этом сообщают в официальном аккаунте Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутскои области.

- По предварительным данным, автомобиль "Мазда", поворачивающая с улицы Карла Маркса в сторону 130 квартала, допустила столкновение с иномаркой, ехавшей по улице Ленина в сторону сквера имени Кирова, - уточнили в соцсетях ведомства.

Инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства аварии Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Легкие травмы и ушибы получили 24-летние мужчина и женщина, находившиеся в "Субару", а также 31-летняя водитель "Мазды".

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