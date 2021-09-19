МЧС предупреждает о дождях и заморозках до -5 в Иркутской области 20 сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Только в Приангарье установилось то самое бабье лето, как МЧС спешит предупредить: "Ждите заморозков". По прогнозу иркутских синоптиков, 20 сентября в нескольких районах области жителям придется утеплиться с помощью курток и шарфов. Столбик термометра в этот день может упасть до -5 градусов. Об этом сообщают в региональном Главке МЧС.

- Днем в западных, северо-западных, вечером в центральных районах местами - сильные дожди, усиление северо-западного ветра до 17-22 м/с, - рассказали в ведомстве.

Вместе с заморозками и ливнями с 20 по 21 сентября в западных и южных районах прогнозируется высокая (IV класса) пожароопасность лесов. Жителей этих территорий настоятельно просят соблюдать правила предосторожности: не разводить костры, не сжигать сухую траву и мусор. В условиях сильного ветра это может привести к трагедии.

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