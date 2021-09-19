В ночь с 18 по 19 сентября на избирательных участках Иркутской области нарушений не выявлено. Фото: правительство Иркутской области

Продолжается третий день голосования. За избирательными участками круглосуточно следят в Центре общественного наблюдения за выборами. По словам координатора регионального штаба Павла Березовского, нарушений в ночное время с 18 на 19 сентября на избирательных участках не было. Все они были закрыты, посторонних людей, кроме сотрудников полиции, не отмечено. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

– Все видеокамеры на избирательных участках работают без сбоев, электричество не отключалось. Видеонаблюдение функционирует на 100 процентов. Важно, что видеозаписи со всех участков сохраняются, и, в случае необходимости, их можно будет пересмотреть, – отметил Павел Березовский.

Общественная палата Иркутской области обучила около четырех тысяч наблюдателей, которые сейчас продолжают работать на избирательных участках. Всего в регионе работают более восьми тысяч общественных наблюдателей. Голосование продлится до 20:00 19 сентября.

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