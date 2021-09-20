Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика20 сентября 2021 6:36

Главой Листвянки по результатам выборов становится Максим Максимов

Он руководил юридическим отделом местной администрации
Ольга ЛИПЧИНСКАЯОльга ЛИПЧИНСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Главой Листвянки по результатам выборам становится Максим Максимов.

Главой Листвянки по результатам выборам становится Максим Максимов.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Самовыдвиженец Максим Максимов по результатам выборов набирает около 42% голосов и побеждает на выборах главы Листвянки. Он хорошо знаком местным жителям, так как до выборов руководил юридическим отделом администрации Листвянки. Таковы данные ГАС "Выборы".

На втором месте - также самовыдвиженец Виктор Синьков, ему отдали голоса более трети избирателей. Третье место - у кандидата от КПРФ Ивана Реца, ему отдали предпочтение 17,68% голосовавших.

Остальные кандидаты не набрали значимого числа голосов. На выборы в Листвянке пришли довольно много жителей - 44, 46 % от числа тех, кто имеет на это право.

Напомним, в числе лидеров по трем из четырех одномандатных избирательных округов региона - представители "Единой России" Сергей Тен, Александр Якубовский и Антон Красноштанов. По четвертому одномандатному иркутскому округу в Госдуму проходит Михаил Щапов. Он – кандидат от КПРФ.