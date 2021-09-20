Главой Листвянки по результатам выборов становится Максим Максимов

Главой Листвянки по результатам выборам становится Максим Максимов. Фото: Олег УКЛАДОВ

Самовыдвиженец Максим Максимов по результатам выборов набирает около 42% голосов и побеждает на выборах главы Листвянки. Он хорошо знаком местным жителям, так как до выборов руководил юридическим отделом администрации Листвянки. Таковы данные ГАС "Выборы".

На втором месте - также самовыдвиженец Виктор Синьков, ему отдали голоса более трети избирателей. Третье место - у кандидата от КПРФ Ивана Реца, ему отдали предпочтение 17,68% голосовавших.

Остальные кандидаты не набрали значимого числа голосов. На выборы в Листвянке пришли довольно много жителей - 44, 46 % от числа тех, кто имеет на это право.

Напомним, в числе лидеров по трем из четырех одномандатных избирательных округов региона - представители "Единой России" Сергей Тен, Александр Якубовский и Антон Красноштанов. По четвертому одномандатному иркутскому округу в Госдуму проходит Михаил Щапов. Он – кандидат от КПРФ.