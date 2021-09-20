Вера Соболева с 70% преимуществом лидирует на выборах главы Ревякина

Главой Ревякина станет Вера Соболева.

Заместитель главы Ревякинского муниципального образования Вера Соболева с большим отрывом победила на выборах главы поселения. За нее отдали голоса 425 человек, это 70,7% от всех проголосовавших.

На втором месте Валентина Чермакова с результатом 133 голоса. Остальные кандидаты Антон Дутов и Александр Толмачев набрали менее 15 голосов каждый.

Вере Соболевой 37 лет, она представляет партию «Единая Россия», в 2005 году окончила Иркутский государственный технический университет. Работает заместителем главы Администрации Ревякинского муниципального образования.

Ближайший оппонент, Валентина Чермакова, представляет КПРФ. Работает воспитателем в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа Иркутска.

Антон Дутов выступал от партии ЛДПР, Александр Толмачев - самовыдвиженец.